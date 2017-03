Valitsus asub välja töötama teemaksu veokitele

Eelnõu kavand näeb ette ajapõhise teekasutustasu kehtestamise avalikel teedel üle 3,5 tonnise täismassiga veoautole (N2 ja N3 kategooria). Eelnõu esitatakse hiljemalt järgmisel nädalal ametlikule kooskõlastusringile.

Eesti ja Soome on ainukesed Euroopa Liidu liikmesriigid, kes ei ole seni kehtestanud veoautodele teekasutustasu. «Muu Euroopa on juba ammu harjunud, et transporditaristu puhul kehtib põhimõte «kasutaja maksab», samuti peab Eesti tulevikku vaatavalt vabanema EL vahendite sõltuvusest teehoiu rahastamisel,» selgitas majandus- ja taristuminister Kadri Simson valitsusele tehtud ettepanekut.

Eelnõu kohaselt sõltub teekasutustasu määr veoauto ja selle haagise täismassi ja telgede arvu summast ning veoauto heitgaasiklassist. Kuna teekasutustasu määr sõltub ka veoauto heitgaasiklassist on teekasutustasu rakendamise kaasnevaks mõjuks nihkumine vähem saastavate veoautode suunas.

Veoautole täismassiga 3,5-12 tonni on päevaseks tasumääraks eelnõu kohaselt kavas kehtestada 9 eurot ning aastaseks tasumääraks kuni 500 eurot. Üle 12 tonnise täismassiga veoauto on päevaseks tasumääraks kavas kehtestada 10-12 eurot ning aastaseks tasumääraks 600-1300 eurot. Lisaks aastasele ja päevasele tasumäärale on võimalik teekasutustasu õigus osta nädalaks, kuuks ja kvartaliks.

Eelnõu kohaselt rakendatakse veoautode teekasutustasu alates 1. jaanuarist 2018. aastast, teekasutustasust laekuvad tulud eraldatakse ettepaneku kohaselt transporditaristu hoiuks. Riikliku järelevalvet teekasutustasu tasumise üle hakkavad teostama politsei- ja piirivalveamet ning maksu- ja tolliamet.