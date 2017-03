Neste langetas taas kütusehinda

Kütusefirma teatel on tegemist ühepäevase hinnakampaaniaga ning hulgihinnaga kütust saab osta täna südaööni. Hulgihind kehtib kõikidele era- ja äriklientidele. Selle sammuga langes bensiini 95 hind 1,087 eurole liitri kohta.

Tegemist on juba kolmas korda viimase poole aasta jooksul, kui kütusefirma sellise sammu ette võtab. Esimest korda langetas Neste kütusehinnad tanklatest hulgihinna tasemel möödunud aasta 24. novembril ja teist korda selle aasta 17. jaanuaril.

Eesti turul on Neste tegutsenud juba aastast 1989 ning on üks suurimaid vedelkütuste jae- ja hulgimüüjaid. Kokku opereerib Neste Eestis 58 iseteenindusjaamaga ning maksu- ja tolliameti andmetel on Neste juba kolmandat aastat järjest riigi suurim maksumaksja,