FOTOD JA VIDEO Sutter ei teagi, mida Jordaania projekti arvelt vabaneva ajaga peale hakata

«Uudised on väga värsked. Siit peaks tulema nüüd üks pilt, mis on tehtud Jordaania peaministri juures kuskil poolteist tundi tagasi ja kus kuulutati välja Jordaania projekti rahastamine,» alustas Eesti Energia juht Hando Sutter kella 17 ajal Eesti meediaväljaannetele korraldatud pressikonverentsi, kus ettevõte andis teada, et tõmbab Jordaania projektile selle edukaks osutunud müügi järel joone alla.

Täna allkirjastatud kokkulepe tähendab seda, et kogu projekti maksumus, mis on 2,1 miljardit dollarit, on kinnitatud ja olemas. «Eesti Energia jaoks tähendas see seda, et me müüsime oma osaluse -mis oli 65 protsenti - alla, kümne protsendi peale ja saime sellest aktsiate müügist kasumit 19,8 miljonit dollarit,» selgitas Sutter.

Eurodesse ümber arvestatuna tähendab see, et ettevõte võitis projektist 18,5 miljonit. Ka saadi tagasi ka üle 30 miljoni euro, mida projekti kaheksa aasta jooksul nö põllu peal tegutsedes investeeriti. Eesti Energia peamine roll oli selles projektis põlevkivi uuringu läbiviimine. «Et testida see põlevkivi ära - millist põlevkivi ja millise tehnoloogiaga saab sellega üldse midagi peale hakata,» rääkis Sutter.

Seda, et projekti tulemusena sõlmiti Jordaanias 30-aastane fikseeritud elektrimüügileping, näitab Sutteri sõnul seda, et poliitiliselt oli seal väga suur tahe, et riiki tuleks põlevkivielektrijaam ja riik saaks suurendada enda elektrisõltumatust. «Teatavasti Eesti on Euroopa kõige energiasõltumatum riik tänu põlevkivile ja see võib-olla oli ka see, kust Jordaania sai inspiratsiooni, et sõlmida selline leping,» märkis Eesti Energia juht.

Küsimusele, kas tema enda jaoks on tänane uudis suureks kergenduseks - et ettevõte saab projektist taanduda ja võtab ka 18,5-miljonilise kasumi välja -, tunnistas Sutter, et tema enda laualt kaob sellega väga suur tükk tööd ära.

«Ma kohe ütlesin, et ei teagi, mis selle ajaga peale hakata - see on selline egoistlik vaade -, aga Eesti jaoks on see ikkagi see, et põlevkivi on üks meie loodusvara ja kui me Eestis ütleme, mis on meie unikaalne oskus maailmas, siis selgelt on põlevkivi ka üks nendest,» lausus Sutter.

Vaata pressikonverentsi otseülekannet lähemalt juuresolevast videost, kus muuhulgas saab teada ka, kui palju erineb Jordaania põlevkivi Eesti põlevkivist ning kumb oma sisalduselt on suurema väärtusega.