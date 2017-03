Firmaautode sõidupäevikud kaovad kasutuselt

«Jõudsime valitsuskabinetis lahenduseni, kuidas muuta tööandja sõiduautode erakasutuse maksustamist lihtsamaks. Senine erisoodustuse süsteem asendub auto võimsusest sõltuva arvestusega ning ära kaovad sõidupäevikud nende autode puhul, mida kasutatakse ettevõttes ka erasõitudeks,» ütles rahandusminister Sven Sester.

Seni kehtinud maksimaalne piirmäär 256 eurot kuus sõiduauto koha asendati auto võimsusest sõltuva arvestusega ning otsustati määrata kilovati hinnaks 1,96 eurot. Seega kujuneb erisoodustuse maksukohustuseks ehk tulu- ja sotsiaalmaksuks 1,3 eurot ühe kilovati kohta kuus.

Uue süsteemi järgi on maksukohustus praeguse erisoodustuse fikseeritud määraga võrreldes madalam keskmise ning väiksema võimsusega autode puhul. Need moodustavad ettevõtte sõiduautodest ligikaudu 70 protsenti. Sõiduautode puhul, mis on vanemad kui viis aastat, kehtestatakse erisoodustuse hinnaks 75 protsenti kilovatipõhise arvestuse alusel arvutatud maksubaasist.

Kui tööandja on sõiduki isikliku kasutuse ära keelanud ning soovib seda tõendada, võib soovi korral ka edaspidi pidada sõiduauto kohta detailset arvestust või kasutada muud maksuhalduri aktsepteeritud tõendamisviisi erasõitude puudumise kohta.

Sõiduautode puhul, mis on tööandja otsusega isiklikus kasutuses keelatud ning autode puhul, mis on avalikus sektoris kasutusel üksnes ametisõitudeks, on vajalik teha liiklusregistri kandesse sõiduauto kasutuse eristamiseks vastav märge.

Kaubikute (N1) puhul võimaldatakse ettevõtetel vabatahtlikult kasutada sama kilovatipõhist erisoodustuse arvestuse alust, kui kaubik on segakasutuses. Hetkel kehtib neile turupõhine omatarbe ja töötajale antava hüve maksustamine, mis on maksuarvestuslikult keeruline ja koormav.

Sõiduautodel, mis on ajutiselt kasutusest väljas ning liiklusregistrist ajutiselt kustutatud, maksukohustus sellel perioodil peatub.

Rahandusministeerium on ettepanekuid firmaautode maksustamise lihtsustamiseks esitlenud Kaubandus-Tööstuskojale, Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioonile EVEA, Tööandjate Keskliidule, Maksumaksjate Liidule ning teistele organisatsioonidele, keda need muudatused enim võiksid huvitada ning tagasiside on olnud konstruktiivne.

Seadusemuudatused planeeritakse jõustada 1. jaanuaril 2018.