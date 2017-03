Eesti Energia lõpetas oma Jordaania projekti

«Õnnitlen Jordaania valitsuse nimel Attarat Power Company'd selle strateegilise ja unikaalse projekti rahastamise lõpuleviimise puhul. See projekt on osa Jordaania valitsuse kavast võtta kasutusele kohalikke energiaallikaid nagu põlevkivi ja seeläbi mitmekesistada kuningriigi energiaportfelli,» ütles Jordaania energia- ja maavarade minister Ibrahim Saif.

Projekti direktor Andres Anijalg ütles, et projekti raames viidi läbi põlevkivi geolooglised ja põhjavee uuringud, valmistati ette seadusandlus põlevkivi kasutamiseks Jordaanias, viidi läbi keskkonnamõjude hindamine ja saadi vajalikud load.

«Oleme teinud põletuskatseid Jordaania põlevkiviga, valmistanud ette karjääri ja elektrijaama rajamise, viisime läbi suuremahulised rahvusvahelised hanked, sõlmisime lepingud elektrijaama ehitamiseks, kaevandustööde läbiviimiseks, infrastruktuuri väljaehitamiseks, põhjavee puurkaevude puurimiseks ja ehitusjärelevalve teostamiseks,» jätkas Anijalg.

Lisaks on Jordaania valitsusega sõlmitud 30-aastane fikseeritud hinnaga elektri ostu-müügi leping, saavutatud vajalikud maaõigused projekti elluviimiseks ning sõlmitud finantseerimislepingud nii pankade kui omakapitaliinvestoritega 2,1 miljardi dollari suuruse projekti elluviimiseks.

INFOKAST: Projekti kronoloogia

2006 Eesti Energia ja Jordaania valitsus kirjutasid alla ühiste kavatsuste kokkuleppele Jordaanias põlevkiviuuringute läbiviimiseks õlitööstuse rajamiseks

2008 Eesti Energia ja Jordaania valitsus sõlmisid lepingu põlevkivil töötava elektrijaama rajamiseks

2010 Eesti Energia sõlmis Jordaania valitsusega kontsessioonilepingu Attarat um Ghudrani põlevkivimaardla kasutamiseks 40 aastaks

2010 Eesti Energia kaasas arendusprojekti strateegilise partneri YTL International Berhad (Malaisia), kes omandas 30% projektettevõttest Enefit Jordan BV

2012 Põlevkivielektrijaama ja selle juurde kuuluva kaevanduse rajamiseks kuulutati välja kaevandushange ja ehitus- ja projekteerimishange, millel avaldas soovi osaleda 16 ettevõtet

2013 Kinnitati projekti keskkonnamõjude hinnang ning projekti elluviimiseks vajalik keskkonnaregulatsioon

2013 Sõltumatu Suurbritannia audiitor SRK Exploration andis kõregeima võimaliku kinnituse põlevkivivaru olemasolu kohta

2013 Emaettevõtte kaudu 65 protsendi ulatuses Eesti Energiale kuuluv Attarat Power Company sõlmis eelkokkuleppe elektrijaama ehitamiseks Guangdong Power Engineering Corporationiga

2013 Attarat Power Company sõlmis eelkokkulepped elektrijaama rahastamiseks Hiina suurpankadega Bank of China ja Industrial and Commercial Bank of China

2014 Attarat Power Company sõlmis Jordaania valitsusega 30-aastase fikseeritud hinnaga elektri ostu-müügi lepingu ja muud projektilepingud 554 MW põlevkivielektrijaama ja karjääri rajamiseks. Valitsusel on õigus lepingut pikendada 14 aasta võrra

2015 Põlevkivivarudele JORC reserve (kaevandatav varu) tunnistuse väljastamine sõltumatu Suurbritannia audiitori SRK Exploration poolt

2015 Pankadepoolne auditeerimisprotsess edukalt lõpule viidud (due diligence)

2016 Attarat Power Company sõlmis finantseerimislepingud Jordaania esimese elektrijaama ja karjääri rahastamiseks Hiina suurpankadega Bank of China ja Industrial and Commercial Bank of China. Laen summas ca 1,6 miljardit USA dollarit antakse Hiina ekspordikrediidiagentuuri Sinosure garantiiga

2016 Eesti Energia müüb 45 protsenti Jordaania projekti aktsiatest Hiina päritolu ettevõttele Guangdong Yudean Group Co (Yudean) ning jääb 10 protsendiga väikeaktsionäriks, YTL International Berhad suurendab osalust 45 protsendile. Seni 5% osalust omanud Near East Investment väljub projektist

2017 Lõplik kinnitus Hiina valitsuselt laenugarantiile ning kindlustuspoliisi väljastamine Sinosure’i poolt, projekti rahastamine on lõpule viidud

2017 Ehituse algus

2020 Elektrijaam ja põlevkivikarjäär alustavad tööd

Allikas: Eesti Energia