Leedu energiaettevõtte eksjuht sai süüdistuse rahvusvahelises korruptsioonijuhtumis

Täna selgus, et Prantsuse suurettevõtte Alstom tegevusega seotud korruptsioonisüüdistused on jõudnud ka Leetu. Nimelt on sellega seoses saanud süüdistuse endine Leedu energiaettevõtte tippjuht, kirjutab 15min.lt.

Leedu kriminaalpolitsei andis teada, et otsis põhjalikult läbi Leedu energiaettevõtte Lietuvos Energija kahe endise tippjuhi kodu. Neist üks, Rymantas Juozaitis, oli aastaid Leedu energiasektori üks mõjukaimaid isikuid. Läbiotsimise tingis Leedu kriminaalpolitsei koostöö Briti võimudega, mis ajendas neid uurima ajavahemikus 2004 kuni 2009 korraldatud riigihankeid, mille võitjaks oli Alstom.

Kaks isikut kahtluse all

See oli periood, millal riigi omanduses oleva Leedu energiaettevõtte Lietuvos Energija juht oli Juozaitis. Teine isik, kelle tegevust Leedu kriminaalpolitsei korruptsioonijuhtumis uurib, on Pranas Noreika, kes oli varasemalt Leedu energiaettevõtte tütarettevõtte Lietuvos Elektrinė tegevjuht.

Prantsuse energiaettevõte Alstom on Leedus võitnud hulga riigihankeid. Näiteks 2005. aastal sõlmis Lietuvos Energija Alstomiga 42,7 miljoni euro suuruse lepingu, mis oli mõeldud Kaunase hüdroelektrijaama rekonstrueerimiseks. Hanke võitis Alstomi Rootsi tütarettevõte. Neli teist ettevõtet, kes sellel hankel osalesid, sealhulgas näiteks Siemens, taandusid hankes osalemisest, jättes Alstomi lõpuks ainsaks pakkujaks.

Leedu kriminaalpolitsei sõnul uurivad nad ka 208 miljoni euro suurust hankelepingut, mis on sõlmitud Lietuvos Elektrinė ja Alstomi vahel. See leping puudutas Elektrėnai elektrijaama väävlipüüdmise seadeldiste paigaldamist.

Rymantas Juozaitis kinnitas Leedu väljaandele 15min.lt, et on saanud süüdistuse seoses rahvusvahelises korruptsioonijuhtumis osalemisega. «Ma eeldan, et nii see on. Kuid ma kordan: need süüdistused on valel aadressil,» lausus endine Leedu energiaettevõtte juht.

Nimelt väidab Juozaitis, et Leedu kriminaalpolitsei läbiotsimine oli «viga», kuna tema pole olnud seotud ettevõttega Lietuvos Elektrinė. Ka ütleb ta, et uurimise initsieerisid hoopis tema vastased.

Uurimine käib ka Ungaris

Nende läbiotsimistega on Leedu järjekordne riik, mis lisandub Prantsuse energiaettevõtte Alstomiga seotud rahvusvahelistesse korruptsioonijuhtumite nimistusse.

2015. aastal määras USA justiitsministeerium Alstomile üle 727 miljoni euro suuruse hiigeltrahvi. USA justiitsministeeriumi põhjenduste kohaselt oli see selle eest, et Prantsuse energiaettevõtte on andnud kokku 70,61 miljoni euro suures altkäemakse riigiametnikele üle kogu maailma, sealhulgas Indoneesias, Saudi Araabias, Egiptuses, Bahama saartel ja Tais.

Britid on alustanud seoses võimaliku korruptsioonikahtlusega Alstomi vastu 2015. aastal uurimist ka Ungaris.