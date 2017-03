Transpordi Ametiühing ja Go Bus jõudsid kollektiivleppeni

Transpordi Ametiühing peab seda bussisektoris oma parimaks kollektiivlepinguks, millega tagatakse korrektne töö tasustamise süsteem ja mis vastab kõige paremini põhjamaade tüüpilisele kollektiivlepingu mudelile.

Transpordi Ametiühingu bussijuhtide kooordinaatori Aare Kübarsepa sõnul on Go Busi puhul tegu ettevõttega, kus on varem esinenud olukordi, kus bussijuhid on oma õiguste eest ka streikinud ning kus mõlemad pooled on pidanud tegema kompromisse, kuid täna näeme Go Busi sektori parima tööandjana.