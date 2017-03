Palo selgitas, miks Tallinna on riiklikke üürimaju vaja

Palo tõi välja, et viimase 20 aasta jooksul on 96 protsenti uutest korterelamutest ehitatud väljapoole Harjumaad, Tartut ja Pärnut. Ta sõnas, et elamufond vananeb kiiresti, aga kui me soovime, et majandus areneks kogu Eestis, siis on väga oluline, et me tõstaksime Eestis tööjõu mobiilsust, kirjutab Äripäev.

«Töökoht on olemas, ettevõtjad sooviksid laieneda, töökohti juurde teha, aga inimesi pole.»

«Kui me räägime Tallinnast ja Tartust, siis me räägime siin loomulikult mitte tööjõu mobiilsusest, vaid me räägime teisest probleemist, mis meil on, nimelt sotsiaalkorterite puudus,» ütles minister. Loe pikemalt Äripäevast.