Maag esitas koondumisteate Tere piimatööstuse ostuks

MG Piima Invest OÜ on koondumisteate kohaselt 2. detsembril sõlminud ostu-müügilepingu pankrotis Elveda OÜ ostuks, Elveda on AS-i Tere omanik. MG on Tere omandamiseks asutatud äriühing, mille omanike struktuur langeb täpselt kokku AS-i Maag Grupp omanike struktuuriga ehk see kuulub Aivar Saarmale, Roland Lepale ja Toomas Juhanile.

Maag näeb Tere omandamises võimalust Farmi tegevuse laiendamiseks ja senisest oluliselt ulatuslikumalt piimatoodetega välisturgudele sisenemiseks. Farmile on tegevuse laiendamine strateegiliselt vajalik, et olla konkurentsivõimeline Baltikumis, Skandinaavias aga ka laiemalt. Täiendavalt võimaldab koondumine Tere taristu pinnalt taasalustada erinevate piimapulbrite tootmist, seisab koondumisteates.

Tere on oma finantsprobleemide tõttu olnud Maagi hinnangul problemaatiline äripartner Eesti piimatootjatele, mistõttu on viimased olnud sunnitud müüma oma piima madalama hinnaga Lätti ja Leetu, mis on omakorda pärssinud oluliselt piimatootmist Eesti põllumajanduses. Kavandatav tehing elavdaks oluliselt Eesti põllumajandust ja sellega seotud ettevõtlust ning võimaldaks väärindada oluliselt enam Eesti põllumajanduses toodetud toorpiima ning parandada oluliselt Eesti piimatoodete ekspordi konkurentsipositsiooni, märgib Maag koondumisteates.

Maag on Eesti kapitalil baseeruv kontsern, mis tegeleb rahvusvaheliselt toiduainete tootmise ja müügiga. Ettevõtte tootmisüksused asuvad Põhja-Eestis Jõhvis ja Annikveres.

Tere tootmisüksused asuvad LõunaEestis Viljandis ja Põlvas. Tere kontsern on olulistes majandusraskustes, Tere osas kestab saneerimis- ja Elveda osas pankrotimenetlus.