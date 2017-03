President Kaljulaid: tehnoloogia saadab 8-tunnise tööpäeva ajalukku

Just nii, nagu tehnoloogiline areng võimaldas sada aastat tagasi 8-tunnise tööpäeva kehtestamist, nii saadab ta alanud sajandil ajalukku ka sellesama 8-tunnise tööpäeva ja lisaks sellele ka tänase harjumuspärase kindla töörütmi, rääkis president oma kõnes.

«Juba praegu võib kohata inimesi, eeskätt noori, kes paljudele tarbimisühiskonna tõekspidamistele vilistavad ning peavad õigeks töötada ainult nii palju, kui neil endi valitud eluviisi juures vaja on,» ütles Kaljulaid.

«Noorem põlvkond on selleks ka valmis, neil puudub igasugune huvi töötada tööandjale sobivas rütmis. Nad on ennustamatud. Üks teie hulgast rääkis, et tema etteõtte IT-juht ei tööta tugeva tuulega. Ta purjetab sel ajal. Paljud ei taha töötada 12 kuud aastas, vaid ainult pimeda ja külma aja,» rääkis president.

Ta lisas, et riigi ette seab see suured väljakutsed, sest riik peab ümber mõtestama oma sotsiaalkindlustuse ja -hoolduse süsteemi, tagama inimese töövõime säilitamiseks vajaliku tervishoiu, korraldama elukestvat õpet nii, et inimesed saaks koolituse läbi just seesugust ettevalmistust, mida pidevas muutumises olev majandus hetkel vajab.

«Me peame juba täna arutlema ka selle üle, kuidas saaksid inimesed pensionisüsteemi ja ravikindlustusse panustada, kuigi nad ei tööta igal nädalal ega igas kuus aastas. Riik peab tulevikus käima nagu mesilane õielt õiele ja korjama nektarit, see ei voola enam ühtlase sotsiaalmaksujoana riigikassasse,» sõnas riigipea.

«Sel sajandil jäävad võitjaks need, kes muudatusi tajuvad ja selleks kõige paremini ette valmistavad. Me oleme murrangute keskel. Ühel ja samal ajal tuleb elada endises maailmas, kuid samal ajal ka uuenevas maailmas,» rääkis Kaljulaid, lisades, et inimväärse elu tagab inimestele kohanemis- ja õppimisvõime, mis sõltub neist endist, mitte riigist.

Tööandjate aastakonverents «Tuulelohelend» keskendus küsimustele, kas lähiajal võtavad masinad ka tegelikult inimestelt töö ära või muutub lihtsalt töö iseloom.

Konverentsil esinesid teiste hulgas suurettevõtja Jüri Käo, Swedbank Eesti juht Robert Kitt, kirjanik Viivi Luik ja Häädemeeste gümnaasiumi 8. klassi õpilane Pauliine Põldmaa.