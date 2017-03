Kas tööandja võib nõuda geenitesti?

Täna ei tohi tööandjad midagi taolist nõuda, kuna see rikuks inimese privaatsust ning taoliste teadmiste põhjal võiks üht inimest teisele ebaõiglaselt eelistada.

Sel nädalal vastu võetud seaduse kohaselt võiksid aga tööandjad töötajatelt geeniteste nõuda, kui need on osa töötervishoiu programmist.

Töötervishoiu programmid, mis pakuvad inimestele erinevaid präänikuid ja piitsasid, et oma tervist parandada, on USAs üha populaarsemad. Näiteks pakuvad mõned ettevõtted töötajatele, kes on nõus oma tervise seisundi hindamisega, soodsamat tervisekindlustust. Teised teevad kindlustuse jälle suitsetajatele kallimaks

Senat ei ole seadust veel lõplikult heaks kiitnud, kuid see on juba saanud suure kriitikatormi osaliseks. Täna on keelatud inimesi diskrimineerida nende geneetilise informatsiooni põhjal, vabatahtlikult võivad töötajad taolist informatsiooni oma töötajatega jagada. Veel vastuvõtmata seaduse kohaselt võiks aga tööandja muuta kõigile, kes testist keelduvad, tervisekindlustuse kolmandiku võrra kallimaks.

Vähe sellest, et tegemist on eetiliselt küsitava sammuga, see pole ka meditsiiniliselt kuidagi põhjendatud, kirjutab Huffington Post.

Nimelt ei saaks tööandja lihtsa ja kättesaadava geenitesti abil teada midagi kasulikku.

«Arvatakse, et võime teha geenitesti ja leida kõik riskifaktorid, neid kontrollida ja jälgida,» rääkis New Yorgi Ülikooli meditsiinieetika õppetooli juht Arthur Caplan. «Teadus ei suuda seda veel teha,» lisas ta.