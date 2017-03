Finantsinspektsioon: pensionifondidel tasub oma metsainvesteeringud üle vaadata

Tänane Postimees kirjutas, et ​LHV on panustanud praeguseks viis miljonit eurot ja Swedbank 1,35 miljonit eurot pensionikogujate raha Birdeye Capitali hallatavatesse metsainvesteeringute fondidesse, ent mõnede ettevõtjate hinnangul on tegu massiivse rahapõletamisega. Nii LHV ja Swedbanki esindajad kui ka Birdeye Capitali juhid Sander Pullerits ja Indrek Minka kinnitasid, et pensionifondide raha on investeeritud mõistlikult ja jätkusuutlikult.

LHV Varahalduse portfellihalduri Kristo Oidermaa sõnul on tänu aasta algul jõustunud seadusemuudatustele pensionifondidel võimalik suuremalt suunata raha Eesti turule. «Kavatseme kasutada seda võimalust üha rohkem. Eesti turg on aga väga väike ning iga uue konkurendi tulek mõjutab oma sektoris jõujooni, » märkis Oidermaa. «Oleme arvestanud, et kohalikule turule suunatud investeeringutega kaasnebki suurem avalikkuse huvi ning tihtilugu tuleb vastata ka kriitikanooltele. Tuleb tõdeda, et kolme metsaäris olemise aasta jooksul oleme aru saanud, et kohalikul metsaturul kehtivad omad seadused ning uusi tulijaid ei võeta just avasüli vastu.»

Oidermaa rõhutas, et LHV suhtub täie tõsidusega igasse laekunud negatiivsesse kommentaari pensionifondide investeeringute osas ning vajadusel viib läbi lisakontrolle, veendumaks, et pensionikogujate vara on kaitstud. «Ka antud investeeringu puhul tegime täiendava kontrolli, » kinnitas Oidermaa.

Oidermaa lisas, et pensionifondid ei hakanud metsavarasse investeerima üleöö. «Aastate jooksul oleme kohtunud seitsme metsafondi ideed pakkumas käinud meeskonnaga. Kui seni andis metsaäris tooni pigem huvi kiiremat tulu võimaldavate investeeringute vastu, siis pensionifondide sisenemine mõjus värskendavalt, lisades uut vaatenurka, » lausus Oidermaa. «Kolme koostööaasta jooksul on usaldus Birdeye meeskonna suhtes pigem tugevnenud, mis aga ei tähenda, et uute, investeeringule halba varju heitvate asjaolude ilmnemisel ei asu me neid kontrollima.»

Oidermaa märkis, et on ainult tervitatav, et ajakirjandus võttis metsaäri luubi alla, sest parim ravi hämarate tehingute vastu on avalikkuse huvi. «Omalt poolt usume, et pensionifondide metsainvesteeringud aitavad samuti muuta seda sektorit läbipaistvamaks,» lisas ta.