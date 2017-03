Ryanair hakkab Ukrainasse lendama

Nädalas tehakse 15 lendu, viis neist Kiievi lennujaamast Londoni Stanstedi ja kolm Manchesterisse. Neli korda nädalas lennatakse Kiievist Stockholmi Skavsta lennujaama ja kolm korda Hollandisse Eindhovenisse.

"Ryanairil on rõõm teatada, et odavad hinnad on jõudnud Ukrainasse, meie 34. tegevusriiki," ütles Ryanairi turundusjuht David O'Brien avalduses.

Lennud Ukrainasse algavad oktoobris ja Ryanair prognoosib aastas 250 000 reisijat