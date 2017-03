Kõige veidramad ametid maailmas

Ja nagu sellest veel vähe oleks võib näiteks üksindustunde peletamiseks palgata kellegi, keda kallistada. All on ära toodud mõned veidramad ametid, mida Business Insider leidis.

1. Maomürgi koguja

Tegemist on inimesega, kes kogu mürki maailma kõige mürgisematelt madudelt. Mürki kasutatakse vastumürkide tootmiseks ning haiglate ja laborite tarbeks võib seda müüa kuni 1000 dollarit gramm.

2. Nuusutaja, lõhnahindaja

Selle ameti pidaja peavad kindlaks tegema seepide, deodorantide, suuloputusvahendite ja teiste hügieenitoodete tõhususe. Vastavalt sellele, mis toodet parajasti katsetatakse, nuusutavad hindajad inimeste kaenlaaluseid, hingeõhku, jalgu ning hindavad tulemus skaalal ühest kümneni.

3. Kutseline pruutneitsi

Jen Glantz pakub töötab pruutneitsina. «Olen pruudi isiklik assistent ja terapeut. Aitan tal toime tulla kõigi kohustuste ja ülesannetega,» rääkis ta Business Insiderile. Ühe pulma pidamise eest küsib ta tasu 300-2000 dollarit või 280-1800 eurot.

4. Jäämäe puksiir

Jäämägesid hakati laevade teelt kõrvaldama pärast Titanicu uppumist 1912. aastal. Selle ameti pidajad kas pukseerivad jäämäe teise kohta või leiavad laevale turvalise tee jäämäe kõrvalt.

5. Leinaja

Palgalised leinajad käivad matustel ja nutavad kadunukest taga. Teenusele keskendunud firma Suurbritannias, Rent a Moner, küsib kahetunnise leinamise eest 70 dollarit või 65 eurot.

6. Koerte surfiõpetaja

Tegemist on inimestega, kes õpetavad surfamist sulle ja sinu koerale. Mõnepool õpetatakse ka koeri eraldi.

7. Lapsehoidja pandadele

Hiidpandade uurimis- ja kaitsekeskus Hiinas hakkas pandadele hoidjaid otsima 2014. aastal. Ametil on ainult üks eesmärk, veeta kõik päevad koos pandadega mängides jagades nende rõõme ja muresid.

8. Kutseline merineitsi

Töötab pidudel ja õpetab teisi ujuma nagu merineitsi. Tavaliselt küsitakse selle teenuse eest 300 dollarit või 280 eurot tunnis. Samas maksavad ka kursused, mis õpetavad merineitsitööd üsna palju, 3800 dollarit viiepäevase kursuse eest.

9. Näokatsuja

Selle ameti esindajad testivad kosmeetikatoodete tõhusust ja toimet inimese näole. Katsetamisele kuuluvad näiteks kreemid, näopuhastusvahendid ja raseerimisvahendid. Tunnis või nägude silitamisega teenida kuni 25 dollarit.

10. Kutseline kallistaja

Kallistajad teenivad kuni 80 dollarit tunnis võõraste inimeste embamise ees. Portlandis tegutsev kallistaja Samantha Hess väidab aga, et tööga käib kaasas ka suur emotsionaalne koormus.

11. Telekavaataja

Telekavaataja töö kõlab lõbusalt, kuid tegelikult võib olla üsna tüütu. Töö esemärgiks on otsida lõike saadetest ja sarjadest, et neid uudistes või teistes saadetes kasutada. Taolise töö eest on pakutud kuni 600 dollarit nädalas.

12. Palgaline välismaalane

Mõned ettevõtted Hiinas maksavad välismaalastele kuni 1000 dollarit või 940 eurot nädalas selle eest, et nad ülikond seljas kohaline ärimeeste kätt suruksid, teised jälle palkavad välismaalasi kinnisvaramüügi üritustele.

Nimel jätab välismaalaste kohalolek Hiinas mulje, et tegemist on eriti tähtsa ettevõtmisega.

13. Koeratoidu maitsja

Koeratoiduvalmistajad palkavad inimesi koeratoitu maitsma ja hindama. Pärast maitsmist sülitavad inimesed küll toidu tavaliselt välja.

14. Tibude soo määraja

Tegemist on inimesega, kes peab mõistatama, kas tegemist on väikese kuke või kanaga. Aastas võib selle töö eest teenida kuni 60 000 dollarit või 56 000 eurot.

15. Järjekorrasseisja

Selle ameti esindajad on eriti hinnas siis, kui turule tuleb mõni uus ja põnev toode, näiteks uus iPhone. Palka võib selle eest küsida kuni 1000 dollarit või 940 eurot nädalas.