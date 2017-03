Eesti Raudtee otsib konkursiga uut peadirektorit

Peadirektori ülesandeks on ettevõtte terviklik strateegiline juhtimine ja äriprotsesside eesmärgipärane arendamine; riikidevaheliste raudteealaste suhete arendamine, reisijateveo kvaliteedi kasvule ja kaubavedude konkurentsivõimele kaasaaitamine ning raudteetaristu tõrgeteta ja efektiise töö juhtimine.

Sobivalt kandidaadilt nõutakse muu hulgas kõrgharidust, vähemalt viieaastast suure või keskmise ettevõtte juhtimise kogemust, võimekust töötada riiklike regulatsioonide ja nende muutmise nimel ning tugevat tulemustele orienteeritust.

Konkurssi viib läbi personaliotsingufirma Amrop. Kandideerimisdokumendid tuleb esitada hiljemalt 22. märtsil.

Eesti Raudtee senine peadirektor Sulev Loo esitas ettevõtte nõukogule lahkumisavalduse, mille nõukogu veebruari alguses rahuldas. Loo jätkab oma ametis veel kolm kuud, kuni leitakse ettevõttele uus juht.

Eesti Raudtee nõukogu esimees Priit Rohumaa ütles toona BNS-ile, et Eesti Raudtee vajab kulutuste katmiseks ligikaudu 23 miljonit eurot täiendavat rahastust. Selle vahe kataks ära suurusjärgus 10 miljonit tonni kaupa, ent nii kaua, kuni seda saavutada pole võimalik, peab vahendid leidma riik.

Otseselt riigi poolt vajaks Eesti Raudtee tema sõnul tuge 14 miljonit eurot ning Elroni kaubamärki kasutava AS-i Eesti Liinirongid kaudu 9 miljonit eurot. Rohumaa sõnul tegelevad majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM), riigikogu majanduskomisjon ja ka rahandusministeerium aktiivselt rahastuse otsimisega.

Kõik see tähendab aga, et ettevõttes on vaja leida sisemist efektiivsust ja protsesse tõsta. See saab Eesti Raudtee nõukogu esimehe sõnul ka uue juhi oluliseks ülesandeks. Samas ei otsi firma tema sõnul saneerijat ega sadade inimeste koondajat, vaid pigem sisemise tõhususe leidjat.