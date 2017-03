Carpatair teenindab taas Nordica lende

«Seekordne rendiperiood on umbes kümne päeva pikkune. Tegemist on lühiajalise wet-lease lepinguga,» rääkis Nordica turundus- ja kommunikatsioonijuht Toomas Uibo. Ta lisas, et Rumeenia päritolu Carpatair oli Nordicale heaks partneriks ka lennufirma käivitusfaasis, kust ta lahkus teenindama Lufthansa kliente.

«Lühiajalised lennukite rendid teistelt lennuettevõtetelt on lennunduses tavapärane praktika. Aeg-ajalt tekib olukordi, kus oma lennukipargist satuvad mitu lennukit samaaegselt korralisse suurhooldusesse ja vaja lühiajalist abi teistelt firmadelt,» selgitas Uibo, miks tuli Carpatair taas Nordica lendude teenidamisel abiks võtta.

Ta lisas, et Carpatair lahkub Nordica liinilt niipea, kui rahvusliku lennufirma oma lennukite hooldustööd on tehtud. «Loodame, et selle nädala lõpuks on meie enda lennukid õhus,» lausus Uibo.

Hetkel abistab Carpatair Eesti lennufirmat peamiselt Stockholmi ja Vilniuse liinil. Fokker 100 lennuk, millega lennuoperaator Nordica lende teenindab, on 25-aastane, lennutades reisijaid alates 1991. aasta maikuust.