Norra eksperdid: Tallinna-Helsingi tunneli saaks ehitada viie aastaga

Suurem osa tunnelist jääb Soome lahe alla ning teekond on üle 80 kilomeetri pikk. Rajada tuleks kokku kolm tunnelit: kaks, mis liiguvad vastassuundades ning üks hooldustunnel.

Soome lahe alla jääv pinnas on üsna ühetaoline ning koosneb peamiselt graniidist ja gneissist. Soomlastel on olemas selle pinnasega töötamise kogemus ning sama kivim jätkub Tallinnani, kuid Eesti pool asub see palju madalamal, pea 120 meetri sügavusel. Selle peal asub Eesti pool pehme liivakivi ning sinisavikiht, sarnasesse sinisavisse on rajatud ka Peterburi metroo.

Tunneli ehitamine on ajamahukas, kuid Norra puurimisettevõtte ekspertide hinnangul oleks see võimalik valmis ehitada viie aasta jooksul kui lisaks Tallinna ja Helsingi otstest puurimisele hakataks samal ajal puurima ka tunneli keskelt.

Samas on puurimistehnoloogia väga kallis ning odavam, kuid ajamahukam võimalus oleks tunnelit lõhkida.

Tallinna ja Helsingi vahelise tunneli eeldatav maksumus oleks umbes 13 miljardit eurot.