Lätlaste Eestisse tooja: keegi ei räägi skeemitamisest

Pilk äriregistrile näitab, et Šulkin on Eestis seotud seitsme firmaga, millest enamik on Laki tänavale registreeritud – tegevusaladega andmetöötlusest kuni leivatoodete valmistamiseni, vahendab Äripäev. Lisaks leiab Šulkini ettevõtlusajaloost nii sellest kui ka läinud aastast 13 firmat, mille juhatusse mees kuulus.

Šulkin ise kinnitas, et ei anna lätlastele maksude vältimiseks skeemisoovitusi ning jäi enda juurde ka pärast, kui talle mainiti Läti telekanali videot, kus kirjeldab klientidele variante maksudest hoidumiseks. Muuseas oli videos juttu, et kui Lätis elav lätlane töötab Eesti firmale, siis siinne maksuamet arvab, et ta tasub maksud oma koduriigis, kui ta tegelikult seda ei tee.

«Kui videol on selline olukord, siis järelikult vastasin konkreetsele küsimusele, kas toimib selline variant, kui lätlane Eesti firmas töötab,» lausus Šulkin, lisades, et tema vaid konsulteerib Läti ettevõtteid, kuidas Eestis ära ajada, skeemitamisest ei räägi keegi.

Loe lähemalt Äripäevast.