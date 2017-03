Reimo Metsa firma võlanõuded pahandavad taanlasi

Taani väljaanne Ekstra Bladet kirjutab, et Reimo Metsa advokaadibüroo Storm & Mets eirab Taani kohtuotsust ja saadab taanlastele illegaalseid arveid, kirjutab Äripäev. Metsa büroo töötab veebiportaali bilenspris.com heaks, mis pakub väidetavalt auto tasuta hindamise teenust, kuid kliendile saadetakse siiski arve ja raha nõuab sisse Metsa advokaadibüroo.

Taanis on leitud, et Eesti kohtuotsus ei saa aga olla rahanõudmise alus, sest see ei ole Eesti kohtu otsustada ning asja saab arutada üksnes Taani kohus.

Reimo Mets vastas Äripäevale, et Law Office Storm & Mets OÜ tegeleb inkasso nõuete sissenõudmistega ja see on õigusbüroo töö. „Meie ülesandeks ei ole olla õigusmõistjaks selles, milline on nõuete legaalne alus, sellega tegeleb igas ELi liikmesriigis kohus,“ ütles Mets ja lisas, et inkassoteenuse pakkumisel on paratamatult palju neid isikuid, kes ei soovi oma võlgasid tunnistada ja jõuavad enamasti kohtusse, kes ka ütleb kummal poolel on õigus.

