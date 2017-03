Lätlased põikavad maksude eest Eestisse

Ühed, kes maksudega mängimiseks õpetussõnu jagavad, on maksukonsultatsioonifirmad, nagu näitas Läti telesaate "De Facto" ajakirjanike eksperiment, mille peaosas oli Eesti usaldusühing Uznemums Igaunija, läti keelest tõlgituna Ettevõte Eestis, kirjutab Äripäev. Viimase taga on Mihhail Šulkin, kelle mullu novembri keskel alustanud ühing on registreeritud Mustamäele Laki tänavale.

Sealsamas telesaates, esimestel konsultatsiooniminutitel läksid käiku ka soovitused, kuidas jõuda kasumi väljavõtmiseni sentigi tasumata. Läti ajakirjanikud tõdesid skeemide kirjeldamise kõrval ka, et Läti ja Eesti maksuameti koostöö lonkab, sest andmete saadavuse vahel laiutab ajaline vaakum, mis teeb petmise lihtsamaks.

Lätis peab kasumilt tulumaksu tasuma, mida õnnestub konsultantide õpetuse järgi lätlastel eirata nii, et Eesti ettevõte esitab Läti omale fiktiivse arve, sealjuures on summa võrreldav Läti firma oodatava kasumiga.

