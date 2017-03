Fotod: Õllemaailma tipptegijad ei suutnud Ratast ümber veenda

Saku Õlletehase emafirma Carlsberg ja A. Le coqi emafirma Olvi juhid kohtusid täna peaminister Jüri Ratasega, et arutada Eesti riigi alkoholipoliitika, eeskätt aktsiisitõusude üle.

Kui eelmise aasta lõpus saatsid väliskontsernid valitsusele hoiatava kirja, kus nad ähvardasid ootamatu maksutõusu tõttu investeeringud Eestisse sootuks peatada, siis täna oldi märksa leebemad.

«Eesti on meie jaoks oluline turg ja me ei kavatse siit lahkuda,» ütles Carlsberg Grupi Lääne-Euroopa turgude asepresident Joao Abecasis. «Meil oli väga hea meel peaministriga kohtuda ja meie arutelu möödus väga sõbralikult,» ta. Tema sõnul jagavad nad Eesti valitsusega samu väärtusi ja eeskätt seda, et alkoholi tuleb tarbida mõõdukalt ja vastutustundlikult.

Olvi juhatuse esimees Lasse Aho tõi välja, et kohtumine peaministriga oli sõbralik ja avatud ning nad tahavad taolist dialoogi jätkata. Ta lisas, et nad kuigi nad mõistavad riigi soovi kasvatada maksutulu, siis niivõrd suur aktsiisitõus valmistas neile negatiivse üllatuse.

Küsimuse peale, kas nad plaanivad Eestis laienemisplaanidele pidurit tõmmata, vastas Aho, et praegu on seda väga vara öelda. «Me peame oleme siin äris sees ja kui mahud langevad, siis vaatama. Samas ärikliima on siin hea. Kindlasti me ei ole siit kuhugi lahkumas.»

Valitsuse plaanitava täiendava alkoholitõusus osas on ka õiguskantsler andnud oma hinnangu ja öelnud, et see on põhiseadusevastane.

Uus valitsuskoalitsioon tõstab õlleaktsiisi määra järgmise aasta juulist 65 protsenti, 13,7 sendini liitrist, ent aastaks 2020 tõuseb aktsiis 2016. aastaga võrreldes 166 protsenti ehk enam kui kaks korda, 22,09 sendini liitrist.

See tähendab, et kui praegu on 5-protsendilise etanoolisisaldusega pooleliitrise õllepudeli eest makstava aktsiisi summa 20,75 senti, siis järgmise aasta juulis kasvab see 34,25 sendini ning jõuab 2020. aastaks 55,23 sendini.