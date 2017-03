Transiidifirma, mis jäi ellu

«Me ei tegele enam transiidiga selle klassikalisel kujul ja ma arvan, et meie konkurendid samuti,» rääkis ESTMA omanik Danil Ignatenko, vahendab Äripäev. Ta lisas, et kui üks firma on teeninud transiidiga hästi, võib ta jääda turule isegi siis, kui transiit «sulab» silmanähtavalt.

ESTMA on kohanenud muutuvatele oludele sellega, et on hakanud keskenduma varasemast enam lennuveostega ja laevade agenteerimisele, mis on ettevõtte jaoks iseäranis aktuaalne Peterburis. Sissetulekud jagunevad ekspedeerimise, agenteerimise ja lennuveoste vahel enam-vähem võrdselt.

Muuhulgas on Ignatenko seda meelt, et kuigi lehed kirjutavad viimasel ajal maailmas toimuvatest vapustustest, kirjeldavad need tegelikult lihtsalt emotsioone, mistõttu ütleb ta inimesena - kellel on nii rahandus- kui ka majandusharidus -, täie vastutustundega, et kolme viimase aasta jooksul ei ole toimunud midagi olulist.

Loe lähemalt Äripäevast.