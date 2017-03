Populaarse brändimahla tootmine Põltsamaa Felixis juba käib

«Tootmine käib, liin on püsti. Kaheliitrised mahlad on juba jõudnud poodidesse,» ütles ASi Põltsamaa Felix juhatuse esimees Kaido Kaare BNSile. Tema sõnul on juba loodud ka esimesed uued töökohad ning järkjärgult lisatakse neid juurde.

Orkla otsustas möödunud aastal tuua Gutta mahlade tootmise Lätist Eestisse ning viia majoneesi ja salatikastmete tootmise Lätti.

Orkla on toiduainete ja esmatarbekaupade kontsern, mis tegutseb Põhjamaades ja Balti riikides, valitud turgudel Kesk-Euroopas, Venemaal ja Indias. Orkla aktsiad on noteeritud Oslo börsil Norras.

2013. aastal ulatus Orkla käive 32 miljardi Norra kroonini ja grupis töötas kokku umbes 14 670 inimest. Eestis kuuluvad Orklale Kalev ja Põltsamaa Felix.