Pidu Läti piirialadel! Leedus tõusis alkoholiaktsiis

Valka piirkonnal, kus eestlased käivad odavat alkoholi ostmas, õnnestus leida kaks investorit, kes ehitasid kiiresti mitte ainult alkoholipoed, vaid ka muu keskkonna sinna ümber koos avalike WCde, külalistemajade ning söögikohtadega.

«Muidugi võib alkoholitarbimise hukka mõista. Aga võib ka näha uusi võimalusi, mida see olukord ühele piirkonnale pakub, » rääkis Krauklis. «Pole ju saladus, et piiriäärsed alad asuvad pealinnast kaugemal ja seal pole palju kohalikke elanikke ega ole see kant ka huvitav investorite jaoks. Nii oli see ka meil selle ajani, kui Eestis tõusis märgatavalt alkoholiaktsiis.»

Valka piirkond on üritanud teha nii, et nende juurde tullakse mitte ainult korraks alkoholi järele, vaid veedetakse seal terve päev või jäädakse isegi ööbima. Valka kirjutatakse sisse ka soomekeelsetesse 2018. aasta reisijuhtidesse ning jätkatakse hotellide arendusi.

Krauklis lisas, et Eesti konjunktuuriinstituudi andmetel on Läti riigieelarve saanud eestlaste Lätis tehtus alkoostudelt ca 8,5 miljonit eurot.

Leedus tõusis kange alkoholi aktsiis 23 protsenti ning veini ja õlle aktsiis 112 protsenti, mis tõstab alkoholi hinda ligi 1 euro võrra pudeli pealt.

Aktsiisitõusu tulemusena tõusevad kuni 8,5-protsendilise alkoholisisaldusega kääritatud jookide hinnad 14 protsenti ehk umbes 21 eurosendi võrra 0,5 liitri kohta ning kange alkoholi hinnad tõusevad 17 protsenti ehk umbes 74 senti 0,7 liitri kohta.

Õlle hind kasvab poole liitri kohta 9–13 senti.

Leedu 2017. aasta riigieelarvele tähendab alkoholiaktsiisi tõus 45 miljoni euro suurust lisatulu.

Eesti tõstab õlleaktsiisi määra järgmise aasta juulist 65 protsenti, aastaks 2020 tõuseb aktsiis 2016. aastaga võrreldes 166 protsenti.