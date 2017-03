VKG paneks kaks õlivabrikut tööle, aga põlevkivi pole

Asmann selgitab, et praegu tarbivad peenpõlevkivi kasutavad kolm uuemat Petroteri ja tükikivil töötavad kaks Kiviteri vabrikut aastas kokku 4,5 miljonit tonni kaubapõlevkivi, vahendab Põhjarannik.

Et kaevanduse tootmismahu suurendamiseks kulub aega, oleks Asmanni hinnangul kõige kiiremaks lahenduseks osta põlevkivi Eesti Energialt. «Praegu keegi meile mõistliku hinnaga kivi ei paku. Eesti Energia küsib hinda, mis on vähemalt kaks korda kõrgem selle tootmise omahinnast.» tõdes ta, lisades, et VKG oleks nõus ostma põlevkivi sama hinnaga, millega Eesti Energia müüb seda oma kontserni sees oma tootmisüksustele.

Eelmisel aastal tarbis VKG põlevkivi 3,5 miljonit tonni, tänavuse aasta vajaduseks on prognoositud 4,5 miljonit tonni. Loe pikemalt Põhjarannikust.