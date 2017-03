Gazpromi pakkumine tõotab Eestile odavamat gaasi

Komisjon esitas 2015. aasta aprillis oma seisukohad, kus leidis, et Gazprom on rikkunud EL-i konkurentsieeskirju, püüdes oma üldstrateegiaga Kesk- ja Ida-Euroopa gaasiturge üksteisest eraldada.

Eesti gaasituru toimimine on viimastel aastatel paranenud. Seda eelkõige tänu veeldatud maagaasi ujuvterminalile Leedus Klaipedas. Täna on Eesti tarbijatel juurdepääs veeldatud maagaasi ülemaailmsetele turgudele nii hädaolukorras toimetulemiseks kui ka alternatiivsete tarneallikate otsimiseks, teatab Komisjon.

Hoolimata olukorra paranemisest ning Eesti ja Gazpromi vahelise gaasitarnelepingu lõpetamisest 2015. aasta lõpus on Gazpromil juhtiv roll Eestis gaasihulgimüügiturul ning Eesti tarbijad ostavad gaasi ikka Gazpromilt. Eesti gaasiturg on endiselt suurel määral isoleeritud. Isoleeritus on osaliselt tingitud Gazpromi seatud territoriaalsetest piirangutest, mis on sätestatud Kesk- ja Ida-Euroopa tarbijatega sõlmitud gaasitarnelepingutes. Teine põhjus on juurdepääsu puudumine gaasivõrkude vahelistele ühendustele Balti riikide ning ülejäänud Kesk- ja Ida-Euroopa vahel, mis võimaldaks gaasiimporti mitmekesistada.

Seda silmas pidades näeb Gazprom oma meetmetega ette raamistiku, millega lihtsustatakse gaasitarnete vaba liikumist üle Eesti piiri, ning tagatakse, et Eesti tarbijad saaksid nüüd ja tulevikus osta gaasi konkurentsivõimelise hinnaga.

Võimaldatakse gaasitarnete vaba liikumine üle Eesti piiri

Gazprom kõrvaldab Kesk- ja Ida-Euroopa tarbijatega, sealhulgas Eesti tarbijatega, sõlmitud gaasitarnelepingutest lõplikult ja alatiseks kõik turgu killustavad klauslid. See võimaldab gaasitarnete vaba liikumist Kesk- ja Ida-Euroopas. Edaspidi saavad Eesti tarbijad ilma Gazpromi tarnelepingutest tulenenud piiranguteta gaasi eksportida muudelt ELi gaasiturgudelt ning sinna gaasi importida.

Tagatakse konkurentsivõimeline hind Eesti gaasiturul

Komisjon leidis uurimise käigus, et üks peamistest põhjustest, miks hinnad olid Kesk- ja Ida-Euroopas kõrgemad, oli see, et puudus võimalus võtta aluseks konkurentsivõimelistel gaasibörsidel kehtivaid hindu. Gazprom on võtnud kohustuseks anda Eesti tarbijatele võimalus taotleda kõigi edaspidi sõlmitavate pikaajaliste lepingute puhul uut läbirääkimist gaasihinna üle, kui hind erineb võrdlusalusena kasutatavast Lääne-Euroopa hinnast, sealhulgas konkurentsivõimelistel gaasibörsidel. Lepingulist hinda oleks võimalik sageli läbi vaadata ning läbivaatamiste ajakava ühtlustataks. Kesk- ja Ida-Euroopa gaasiturgude suurem lõimimine, mida Gazpromi meetmed toetavad, aitab iseenesest juba kaasa konkurentsivõimeliste hindade tagamisele.

Luuakse rohkem võimalusi suurendada gaasitarneid Eestisse

Nagu eespool mainitud, on Baltimaade gaasiturud ühendava gaasitaristu puudumise tõttu endiselt suurel määral isoleeritud ülejäänud Kesk- ja Ida-Euroopa gaasiturgudest. Eesti tarbijate võimalused leida alternatiivseid gaasitarnijaid mujalt kui naabruses asuvatest Balti riikidest on piiratud, kuna sellistel tarnijatel ei ole juurdepääsu taristule, mis võimaldaks neil edasimüüdud gaasi Eestisse transportida. Gazprom annab edaspidi võimaluse vahetustehinguteks, tänu millele saavad tema tarbijad tarnida gaasi algselt kokkulepitud sihtkohtade, Poola ja Slovakkia, asemel Balti riikidesse. See võimaldab Eesti tarbijatel otsida alternatiivseid gaasitarnijaid juba enne, kui saadakse juurdepääs Balti riike ja ülejäänud Kesk- ja Ida-Euroopat ühendavale gaasitaristule.

Komisjon kutsub nüüd kõiki huvirühmi üles esitama oma seisukohti kavandatud kohustuste kohta seitsme nädala jooksul pärast nende avaldamist Euroopa Liidu Teatajas. Seejärel kujundab komisjon kõiki talle esitatud märkusi arvesse võttes välja lõpliku arvamuse selle kohta, kas kavandatud kohustused on piisavad komisjoni konkurentsialaste kahtluste kõrvaldamiseks.

Kui kohustusi peetakse piisavaks, siis võib komisjon vastu võtta otsuse, millega muudetakse kohustused Gazpromi jaoks õiguslikult siduvaks. Kui Gazprom neid ei täida, siis võib komisjon määrata trahvi, mis moodustab kuni 10 protsenti äriühingu käibest kogu maailmas.