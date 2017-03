Ümbritse end rikastega ja saad edukaks

Ettevõtja Chris Myers rääkis Forbesile, et tähtsaim asi, mida ta koolis õppis, on see, et tuleb end teha meeldivaks rikastele inimestele. Seda rääkis talle ülikooli ajal üks ekstsentriline õppejõud ja kuigi see tol ajal mõjus veidi kummalise naljana, siis praeguseks on Myers veendunud, et see on väga õige.

«Kui sa tunned end mõnes ruumis kõige targema inimesena, siis sa oled vales ruumis,» selgitas Myers seda mõttekäiku. «Ümbritsedes end endast targematega on sul suurepärane võimalus enese arendamiseks ja millegi õppimiseks.»

Myers lisas, et muidugi pole kõik jõukad inimesed ülimalt intelligentsed, kuid need kaks omadust kipuvad siiski käsikäes käima. Suure firma eesotsas olemine, oma finantside juhtimine või innovatsiooni vedamine nõuab siiski palju, nentis Myers.

«Edukus on nakkav,» märkis Myers, lisades, et ta ise üritab alati olla kõige vähem edukas inimene oma sotsiaalsetes võrgustikes. End edukate ja jõukate inimestega ümbritsemine on arendav ja edasiviiv.