Maris Lauri: pensionireformi muudatused soodustavad ümbrikupalkade maksmist

Riigikogu sotsiaalkomisjoni liige Maris Lauri juhtis arupärimises peaminister Jüri Ratasele tähelepanu sellele, et keskmisest suurema sissetulekuga inimesi karistatakse tulevikus väiksemate pensionitega.

«Me ei saa olla nõus sellega, et esimene pensionisammas muudetakse sõltuvaks üksnes töötatud staažist. Jätkusuutlikkuse seisukohast on muudatused pensionisüsteemis paratamatud, kuid praeguseid ümberkorraldusi pole valitsuses küllaldaselt analüüsitud ega huvigruppidega läbi arutatud,» ütles Lauri.

Majandusanalüütik märkis, et selline lähenemine soodustab ümbrikupalkade maksmist, kuna palk pole pensioni arvutamisel oluline.

«Paljud inimesed on arvestanud sellega, et nende pension sõltub palgast ka esimeses pensionisambas. Meil on inimesi, kellel pole teist pensionisammast ja lisatagatisi,» lisas Lauri.