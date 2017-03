Kaubanduskeskuste rohkus Eestis ajab hinnad üles

Ka Prisma Peremarketi tegevdirektor Janne Lihavainen tõdeb, et siinse jaekaubanduse probleem on asjaolu, et ainult miljonilisel turult tegutseb viis suurt jaeketti, mõni kogunimitme brändiga. Kirjutab Äripäev.

Sellest tulenevalt on üks probleem seotud eri arendustega, näiteks IT-investeeringute efektiivsuse ja tagasiteenimise võimalustega, selgitas ta. Lihavaineni hinnangul teeb killustunud väike turg tarneahela ebaefektiivseks ja kaubad kalliks. Loe pikemalt Äripäevast.