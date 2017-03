Eesti Energia tütarettevõtted Lätis ja Leedus teenisid rekordkasum

«Lätis müüsime möödunud aastal 1130 GWh ja Leedus 544,5 GWh elektrienergiat. Lätis kasvas elektri müük aastaga 17 GWh ja Leedus 78 GWh võrra. Üldine elektrienergia hinnalangus Lätis ja Leedus mõjutas ka meie sealsete ettevõtete käivet, mis vähenesid vastavalt 10 ja kolme protsendi võrra. Lätis oli Enefiti käive 47,75 miljonit eurot ning Leedus 23 miljonit eurot. Siiski lõpetasid mõlemad ettevõtted aasta korralike puhaskasumi näitajatega: Lätis ulatus puhaskasum 0,9 miljoni euroni ja Leedus pea 2,2 miljoni euroni,» kommenteeris Agan.

Elektri müügile aitas 2016. aastal kaasa Läti-Eesti vahelise piiririski maandavate instrumentide ostu võimaluse suurenemine, mis võimaldas müüa Lätis ja Leedus elektrit konkurentsivõimelise fikseeritud hinnaga. Piiririski maandavate instrumentide näol saavad energiamüüjad finantstehingute abil enda jaoks maandada teatud koguses hinnaerinevuse riski riikide vahel. Elektri hindade languse Lätis ja Leedus tõi kaasa 2016. aastal käiku antud NordBalt merekaabel, mis ühendab Leedut ja Rootsit, tuues Baltikumi odavat Skandinaavia hüdro- ja tuumaenergiat.

Agani kinnitusel on mõlemal ettevõttel sel aastal ees ootamas uued väljakutsed. «Lätis oleme valmis alustama maagaasi müüki niipea, kui saavad kinnitatud kõik siduvad tariifid ja reeglid, mis lubavad hinnapakkumist ette valmistama hakata. Läti suuruselt teise elektrimüüjana kaalume lähitulevikus ka Läti kodukliendi turule sisenemist,» rääkis Agan.

«Ka Leedus hindame optimistlikult oma võimalusi alustada Leedu ettevõtetele maagaasi müüki 2018. aasta alguses. Turul on näha märke, et siis peaks Gazprom lõpetama hinna osas sooduspakkumiste tegemise vaid valitud müüjatele, millega peaks kaasnema gaasituru aktiviseerumine. Usume, et Eesti Energia kogemus maagaasi müümisel annab meile vajalikud teadmised saavutamaks edu ka Leedus,» lisas Agan.

Enefit SIA-l on Lätis üle 2000 ja Enefit UAB-l Leedus üle 900 ärikliendi. Aastaga kasvatasid Enefit SIA ja Enefit UAB oma kliendiportfelli ligikaudu 10 protsenti. 2016. aastal oli Enefiti turuosa Lätis ja Leedus vastavalt 16 ja viis protsenti. Eesti Energia turuosa kõigis Balti riikides kokku oli 26 protsenti.