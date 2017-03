Jõhvis toodetakse Venemaa jaoks heliraamatuid

Ettevõtmise juht Sergei Heistonen asutas MTÜ Voice eelmisel suvel, aga arenguhüpe tehti selle aasta jaanuaris, kui riikliku töökoha loomise toetusega palgati 21 töötajat, kirjutab Põhjarannik.

Praegu on lepingud mitme Venemaa suure kirjastusega ning tellijateks on ka eraisikud, kes saavad valida oma loomingule meelepärase esitaja. Plaanis on laieneda ka eesti- ja ingliskeelsete audioraamatute turule, aga kasvu kõige suuremaks piduriks on tööjõud.

Heistonen tunnistab, et töötajate leidmine on olnud palju raskem kui turu leidmine, ja seetõttu pöörduti abi saamiseks töötukassa poole.

Loe pikemalt Põhjarannikust.