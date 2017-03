Euroopa Komisjon ootab arvamusi Gazpromile pandavate kohustuste kohta

Gazprom on lubanud kavandatud kohustusi täita kaheksa aastat. Need hõlmavad muu hulgas kohustust kõrvaldada Kesk- ja Ida-Euroopa gaasiturgudelt kõik vabasid gaasivooge tõkestavad lepingulised takistused. Lisaks on Gazprom lubanud aidata aktiivselt kaasa nende turgude paremale lõimimisele, teatas Komisjon.

Kuna Bulgaarial ja Balti riikidel puudub praegu juurdepääs võrkudevahelistele ühendustele naabruses asuvate EL-i liikmesriikidega, siis on Gazprom kohustunud pakkuma asjaomastele tarbijatele Ungaris, Poolas ja Slovakkias võimalust nõuda kogu või osa neile lepingu alusel tarnitava gaasi tarnimist sisendpunktidesse, mida kasutatakse gaasi tarnimiseks Balti riikidesse ja Bulgaariasse.

See annaks tarbijatele võimalusi arendada äritegevust Balti riikides ja Bulgaarias juba enne neid riike ühendava gaasitaristu kasutamise võimaluse tekkimist. Gazpromil lubataks teenuse eest nõuda fikseeritud läbipaistvat tasu, mille suurus vastab tavapäraselt turul sarnase teenuse eest küsitava tasu suurusele.

Gazprom lisab ka Bulgaarias, Eestis, Lätis, Leedus ja Poolas asuvate tarbijatega sõlmitud lepingute gaasihinna läbivaatamist käsitlevatesse klauslitesse konkurentsipõhised võrdlusnäitajad, sealhulgas Lääne-Euroopa börsihinnad. Gazprom muudab hinnaläbivaatamised ühtlasi sagedamaks ja kiiremaks.

Gazprom on peamine gaasitarnija mitmes Kesk- ja Ida-Euroopa riigis. Komisjon esitas 2015. aasta aprillis vastuväited, kus leidis, et Gazprom on rikkunud EL-i konkurentsieeskirju, püüdes oma üldstrateegiaga Kesk- ja Ida-Euroopa gaasiturge üksteisest eraldada.

Komisjoni hinnangul kõrvaldatakse Gazpromi võetavate kohustustega konkurentsiga seoses tekkinud kahtlused. Need kohustused muudavad võimalikuks Kesk- ja Ida-Euroopa gaasiturgude parema lõimimise ning hõlbustavad konkurentsivõimelise hinnaga piiriüleseid gaasitarneid. Muudatuste tulemusel ei või Gazprom mõjutada tarbijaid, kasutades gaasitaristul põhinevatest eelistest tulenevat turupositsiooni.

Komisjon kutsub nüüd kõiki huvirühmi üles esitama oma seisukohti kavandatud kohustuste kohta seitsme nädala jooksul pärast nende avaldamist Euroopa Liidu Teatajas. Seejärel kujundab komisjon kõiki talle esitatud märkusi arvesse võttes välja lõpliku arvamuse selle kohta, kas kavandatud kohustused on piisavad komisjoni konkurentsialaste kahtluste kõrvaldamiseks.

Kui kohustusi peetakse piisavaks, siis võib komisjon vastu võtta otsuse, millega muudetakse kohustused Gazpromi jaoks õiguslikult siduvaks. Kui Gazprom neid ei täida, siis võib komisjon määrata trahvi, mis moodustab kuni 10 protsenti äriühingu käibest kogu maailmas.