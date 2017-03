Finantsinspektsiooni juht: laenuandjatel pole huvi kelme tõrjuda

Viimasel ajal päevavalgele tulnud arvukad juhtumid, kus kurjategijad on võtnud võõraste inimeste nimele nende teadmata laene või ostnud järelmaksuga asju, on finantsinspektsioonile oluline marker, et laenukontorites pole kõik asjad korras, rääkis ameti juht Kilvar Kessler.