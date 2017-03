Angela Merkel kohtub Donald Trumpiga

USA on Saksamaa suurim eksporditurg ja Saksamaa suur kaubandusülejääk USAga on uuele administratsioonile pinnuks silmas. Donald Trumpi kaubandusnõunik Peter Navarro on süüdistanud Saksamaad oluliselt alahinnatud euro ära kasutamises enda kasuks ja kaubanduspartnerite kahjuks ning kutsunud üles kahepoolseteks kõnelusteks, väljaspool ELi kitsendusi, kuidas seda defitsiiti kärpida, kirjutab Äripäev.

Kahepoolsete kokkulepete taotlemine väljapool ELi raame oleks Saksamaale majanduslik enesetapp, ütles Saksa valitsuse transatlantiliste suhete koordinaator Jürgen Hardt agentuurile DPA.

