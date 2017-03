Island avas end pärast kaheksat aastat taas globaalsele turule

Valitsus kehtestas ettevõttetele kapitalikontrolli pärast 2008. aastal riiki tabanud panganduskrahhi, mis viis Islandi sügavasse majanduskriisi. Piirangute eesmärk oli majanduse stabiliseerimine ja kapitali riigi sees hoidmine, kirjutab Bloomberg.

Islandi peaminister Bjarni Benediktsson ütles tänasel pressikonverentsil, et samm tõstab Islandi majanduse usaldust ja soodustab välisinvesteeringuid. Tema sõnul on Islandi majandus piisavalt kriisist taastunud, et piirangud kaotada.

Rahandusminister Benedikt Johannessoni sõnul on piirangute kaotamine olnud järk-järguline ja see on pälvinud nii siseriiklikku kui rahvusvahelist toetust. "Tänu meie uuele plaanile on meie majandus suurem kui kunagi varem ja me ootame, et majandus kasvab sel aasta kiiremini," ütles ta.

Islandi majanduskasv oli mullu üks Euroopa Liidu tugevamaid. Eelmisel aastal kasvas majandus tänu turismile ja sisetarbimisele 7,2 protsenti.