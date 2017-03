Naftaturu võtmeriigiks on kujunemas India

«Me tahame suurendada oma toodangut ja me tahame kutsuda firmasid investeerima,» ütles India nafta- ja gaasiminister Shri Dharmendra Pradhan IHS Markiti korraldatud konverentsil, vahendab Äripäev.

«Pole olnud paremat aega olla Indias kui praegu,» rääkis minister, lisades, et ta julgustab nii praeguseid kui ka uusi investoreid Indiasse tulema ning võimalustest osa saama.

Enne seda, kui minister kõnepulti asus, vihjas India kasvavale rollile energiaturgudel ka Rahvusvahelise Energiaagentuuri juht Fatih Birol, kes märkis, et tulevikus vastutavad naftanõudluse kasvu eest peamiselt India ja Hiina.

Sealjuures tõi Birol välja, et India puhul on näha, et naftanõudlus kasvab tulevikus eriti jõudsalt, Hiina puhul nähakse samuti kasvu, ent selle tempo pole enam nii kiire.

