Eesti üks suuremaid mäesuusakeskusi pandi müüki

Kütioru mäesuusa-puhkekeskus asub Eesti suurimas ja võimsamas ürgorus. Oru pikkus on 4,7 kilomeetrit, sügavus kuni 70 meetrit ehk sinna võib näiteks Viru hotelli ära peita nii, et ainult antennid paistavad, teatab keskuse omanik Toomas Talv kinnisvaraportaalis kv.ee.

«Ütleme nii, et üks variant on keskus ära müüa, aga teine võimalus on leida partner, kellega koos keskust edasi arendada,» ütles Talv. Tema sõnul on keeruline öelda, kui suur huvi võiks mäesuusakeskuse ostmise vastu olla.

Puhkekeskuse teeb eriliseks asjaolu, et see paikneb looduskaitse alal, kuhu oli Talve sõnul ääretult raske hankida ehituslubasid - käesoleval ajal ei anta looduskaitse alale enam üldse uusehituste lubasid.

Keskuse peahoone on ehitatud lausa oru serva peale, kust avanevad maalilised vaated ürgorule. Puhkekeskus asub privaatses kohas, kuhu viib tupiktee. Lisaks on Kütiorus erinevad hooldatud matkarajad ja vaatamisväärsused.

Kütioru puhkekeskusesse on võimalik rajada ainulaadne seikluspark Eestis, õhusõiduga üle oru ja tagasi.

Kütioru keskuse kinnistul asuvad kolmekorruseline peamaja, palkmaja, saunamaja, suitsusaun, soojustatud 1,5 kordne abihoone, seitse soojustatud kahe voodikohaga kämpingut, ehitusjärgus 3,5 kordne multifunktsionaalne hoone. Lisaks asuvad kinnistul puurkaev ja järv.