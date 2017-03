Norra trahvib uimastiärimehi bitcoinides

Kolm kinni peetud meest peavad lisaks 3,1 miljoni norra krooni suurusele trahvile maksma riigile ka 120 bitcoini, mille väärtus on umbes 150 000 dollarit.

Prokurör Richard Beck Pederseni sõnul müüsid süüdimõistetud isikud uimasteid varjatud veebilehtedelt ning enamus ülekandeid tehti kübervaluutas ehk bitcoinides, kuna selle päritolu on raske tuvastada.

Võimude juurdlus oli seotud tuntud uimastimüügi veebilehega Silk Road, mis suleti 2013. aastal. Norras, Oslos 2015. aastal vahistatud mehed kasvatasid prokuratuuri väitel kodus marihuaanat, mida saadeti klientidele postiga.

Bitcoin on täna kõige levinum krüptoraha. See on kaubeldav valuuta üle maailma ning temaga saab osta kõike alates veebiteenustest lõpetades riiete, söögi ja autorehvidega.