Leedo ennustab Saksa laevaliini jätkamist

Uudised on seinast seina, küll vahetavad laevad omanikke, siis esitavad Leedo enda palgal olevad inimesed oma ettevõtte vastu kohtusse pankrotiavalduse. Mis toimub?

Tegelikult on see saneerimisavaldus. Nii et siin on ajakirjanduses mingi müra. Ja tegelikult ei ole Saksamaal Elbe jõel opereeriv Elb-Link sada protsenti minu ettevõte. Mul on seal 50-protsendiline osalus ja sedagi läbi investeerimisfirma. Minu tegevuse eeldus on, et kui on kasum, siis on see pooleks. Ja kui on kahjum, siis katavad seda võrdselt mõlemad pooled.

Selleks teiseks pooleks on teie pikaajaline partner Olav Miil.

Jah, kui keegi mäletab, siis kuskil kolm-neli kuud tagasi oli uudis, et teine pool tahab seda Elb-Linki täielikult meilt ära osta.

Mäletan, parvlaevade omanikust Miilist pidi saama selle ettevõtte omanik. Kas ei saa siis?

Meil on see leping isegi alla kirjutatud ja see ülevõtmine pidi toimuma päris kiiresti. Aga nüüdseks oleme jõudnud arusaamisele, et ilmselt teine pool ei taha ikka sellega tegeleda ja raha sinna ettevõtmisse juurde panna.