10 märki, et su ülemus ei hooli sinust

Business Insider on kirja pannud 10 sellist märki:

Ülemus ei paku sulle tuge ega tagasisidet – see näitab, et ülemus võib sind ära kasutada või näha sind konkurendina. Teda ei huvita see, kuidas alluvad oma ülesannetega hakkama saavad ja kas nad selle käigus ka arenevad.

Sulle ei maksta õiglast tasu – kui sa saad sama töö eest vähem palka kui sinu kolleegid, on põhjust kahtlustada, et sind ei tunnustata piisavalt.

Sa ei saa ametikõrgendust, mida sa väärid – kui sa teed head tööd, aga ametikõrgendust saavad hoopis sinu kolleegid, on põhjust muretsemiseks.

Ülemus ei võta kuulda sinu ideid ja ettepanekuid – kui sul on head ideed, mis aitavad töö tulemust paremaks muuta, aga need lükatakse lihtsalt kõrvale, võib arvata, et ülemus ei pane sind piisavalt tähele.

Sulle ei anta enam olulisi tööülesandeid – kui sind eemaldatakse ootamatult oluliste tööülesannete või projektide juurest, kus sa varem aktiivne oled olnud, on see väga halb märk.

Ülemus kiusab sind – ülemus alandab ja süüdistab sind asjades, mida sa teinud ei ole.

Sind ei kaasata oluliste otsuste tegemisse – see on eriti halb siis, kui ülemus teeb otsuse, mis puudutab sinu karjääri, aga sind ei kaasata.

Sinu ülemus ei huvita sinu isiklik elu – paljud ülemused on professionaalsed ja nad väldivad töökohal eraeluliste küsimuste arutamist. Samas võiks muret tunda siis, kui ülemus uurib teiste kolleegide käest, mida nad näiteks nädalavahetusel tegid, aga sind jäetakse kõrvale.

Sulle esitatakse nõudmisi siis kui sa puhkusel oled – see on väga halb märk, kuna näitab, et ülemus ei austa sinu puhkust.

Ülemus valetab sulle.