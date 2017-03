Peterburi haiglaid ähvardab ravimite nappus

Haiglad on pommitanud Peterburi linna hangete komiteed oma murega, kuid pole saanud mingisugust abi, kirjutas Newsru. Probleem seisneb selles, et föderaalses infosüsteemis tehtud muudatused ei haaku Peterburi linna samalaadse programmiga, mis on määratud kliinikute ja föderaalse programmi vahelüliks. Selle tulemusena ei võta föderaalne süsteem mitte ühtegi riigihanke välja kuulutamise teadet vastu ja ei jaga vea kohta ka mingisuguseid selgitusi.

Linna hangetekomiteest selgitati, et Peterburi meditsiinihangetega tekkinud segaduses pole midagi ebatavalist, sest see juhtum on iseloomulik kogu riigile. Samas ei osata ka öelda, millal probleemid lahendatakse. „Föderaalse süsteemi tehniline teenistus orjenteerib meid sellele, et mõned vead kõrvaldatakse aprillis, mõned mais-juunis,“ vastas konitee Newsru päringule.

Komitee allasutused on asunud hangete töötlemist käsitsi.