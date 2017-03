Kaubamaja arhitektuurikonkurss seisab kooskõlastuste taga

"Tegemist on meie kõigi jaoks väga olulise hoonega südalinna keskses asukohas, mistõttu liigume asju põhjalikult ettevalmistades ja igas etapis olulisi partnereid ning eksperte kaasates. Meie soov on algusest peale hoida kogu protsess avatuna ja läbipaistvana, usume põhjalikku ettevalmistusse ja oleme avatud koostööks," ütles Kaubamaja AS-i tegevdirektor Erkki Laugus BNS-ile.

Lauguse sõnul läbiti suvel edukalt konkursitingimuste avaliku arutelu, kus projekti tutvustati huvitatud osapooltele ja avalikkuse esindajatele. "Läbiarutamata küsimusi lauale ei jäänud. Praegu oleme tegelenud koostöös projektipartnerite ja Tallinna linnaga piirkonna liikluslahenduse ning muude ettevalmistavate tegevustega ning kohe, kui see etapp on läbi ning oleme saanud vajalikud kooskõlastused, kuulutame ka koostöös Eesti Arhitektide Liiduga konkursi välja," ütles ta.

Lauguse sõnul liigub Kaubamaja arendus igati plaanipärases ajagraafikus ning tehakse tihedat koostööd Tallinna linna ja Eesti Arhitektide Liiduga Kaubamaja kvartali arhitektuurivõistluse väljakuulutamise suunas. "On täiesti tavapärane, et nii suur projekt võtab aega, sest kaasatud on erinevaid partnereid, eksperte ning ametkondi. Protsessid on aeganõudvad, kuid parima tulemuse saavutamiseks väga olulised," ütles ta.

"Koos saavutame selle, et viie aasta pärast saame kõik uhked olla uuenenud Kaubamaja üle. Plaanide järgi suureneb Kaubamaja ligi 2,5 korda. Uuenemise tulemusel sünnib uus kaasaegne linna- ja ostukeskkond, mida eelkõige iseloomustab avatus, ajaveetmisvõimaluste rohkus, suurem tähelepanu jalakäijate ja jalgratturite mugavusele, täiendavad võimalused autoomanikele ning tipptasemel kaubavalik, kuid samas ei unusta me ka Eesti disainereid, kelle loomingu tutvustamist laiemale publikule peame väga oluliseks," ütles Laugus.

Algselt plaanis Tallinna Kaubamaja Grupp kuulutada Kaubamaja ümberehituse arhitektuurikonkursi välja mullu märtsis. Ettevõte teatas 2015. aasta detsembris, et alustab kahe-kolme aasta pärast ulatuslikke ehitustöid kaubamaja ümberehitamiseks, millega suureneb Tallinna Kaubamaja pind kuni 2,5 korda.