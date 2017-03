Aasta ettevõtja julgustab tegema asju, mida kliendid oodata ei oska

«Kui Henry Ford oleks klientide käest küsinud, et mida te soovite, oleksid inimesed tõenäoliselt vastanud, et kiiremaid hobuseid, mitte autosid,» ütles Kütt.

Kuna kliendid tihtipeale ei tea, mida nad tahavad, tuleb ettevõtjatel katsetada, proovida ning käia mitu sammu eespool, sest nii tekib innovatsioon. «Kui klient oskab juba öelda, mida ta tahab, siis järelikult on see asi juba maailmas olemas,» ütles ta. Eestis võiks sellist riskijulgust ja soovi katsetada rohkem olla, on ta kindel.

Viljandis tegutsevast Cleveronist on vähem kui 10 tegevusaastaga kujunenud maailma tippu kuuluv pakiautomaatide ja ‑robotite tootja, kes on alustanud koostööd näiteks maailma suurima jaekaubamajaga Walmart.

Ernst & Youngi partner Ranno Tingas rõhutas, et seekord pälvisid aasta ettevõtja tiitli väljaspool Tallinna tegutsevad ettevõtjad, mistõttu võib öelda, et ettevõtjad on ääremaastumise vastu võitlemisel riigist ette jõudnud.

Kütt peabki Cleveroni väga Viljandi keskseks ettevõtteks. «Eks ikka uuritakse, et millal me kolime Londonisse või Silicon Valleysse, aga ma ütlen, et Viljandi on väga hea koht, kus äri teha. Ma tahakski innustada rohkem ettevõtjaid Tallinnast väljapoole laienema,» soovitas aasta ettevõtja.

Küti sõnul on Viljandis vaimsus, mis soodustab «karkassist välja» mõtlemist. See on ka Cleveroni ärifilosoofia.

Kuigi Kütt jääb Cleveroni tulevikuplaanidest rääkides ettevaatlikuks, põhjendades seda konfidentsiaalsuslepingutega, ütles ta, et esimese poolaasta jooksul müüvad nad kindlasti USAsse täiendavaid pakiroboteid. Lisaks tegeleb ettevõte Viljandis laienemisega: projekteeritakse uut kontorit ja tootmishoonet.

Peale Arno Küti sai aasta ettevõtja tiitli ka tema partner Peep Kuld. Auhinna andis üle eelmine EY Eesti Aasta Ettevõtja Jevgeni Kabanov.