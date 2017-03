Norma maksis üle mitme aasta taas dividendi

Masina- ja metallitööstuse Norma juht Peep Siimon rääkis, et nende ettevõte maksis möödunud aastal suurinvesteeringu asemel 10 miljonit eurot dividendi, vahendab Äripäev. «Teenisime rohkem, kui nägime, et on lähiaastatel plaanis investeerida,» sõnas ta.

Tootlikkuse tõstmiseks investeeritakse tema sõnutsi Normas siiski igal aastal, kuid emaettevõttel ei ole mõistlik teha Eestis mahukat investeeringut suure tööjõumahuga tegevusse.

Märgid majanduskasvust ja inflatsioon ei näita tema jaoks veel piisavalt suurt muutust, et öelda, kas on põhjust pessimismiks või optimismiks. «Pigem aeg näitab, kuidas need mõjutavad. Otse ei ole segajad ega stimulaatorid,» ütles Siimon.

2010. aastal börsilt lahkunud Norma aktsia oli Tallinna börsil üks investorite lemmikväärtpaber, sest ettevõte maksis stabiilselt ja korralikult dividende. Norma oli üks suurema dividenditootlusega aktsia kohalikul börsil.

Kuna siis seisis ettevõtte bilansis väga palju vaba raha, olid mõned aktsionärid rahulolematud nõudes suuremat omanikutulu. Norma juht Peep Siimon ütles juba 2015. aasta detsembris Postimehele, et ettevõte on valmis dividende maksma.

«Ma olen suuliselt nõukogu liikmetele öelnud, et meie ühiskonnas on ootused, et suured globaalsed ettevõtted võtaksid siinsetelt tütarettevõtetelt dividende, aga ma ei tea, kas nõukogu on seda arutanud.»