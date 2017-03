Vandeadvokaat: Tere võlausaldajad on endiselt ebakindlas olukorras

«Võlausaldajatele, kellele Tere juba pikka aega võlgu on ja kelle nõuded on pandiga tagamata, tähendavad viimased arengud piimarindel seda, et pikaks veninud saneerimisprotsessil ei ole olnud ühtegi käegakatsutavat tulemust,» vahendab Äripäeva põllumajandusuudiste teemaportaal Soraineni vandeadvokaadi Karl Kase seisukohta.

Vandeadvokaat ütleb, et nende võlausaldajate õigused on siiani olnud reaalse kaitseta ja nad on sama ebakindlas olukorras, kui nad olid aasta tagasi. Kask lisas, et ainus erinevus võrreldes aastataguse ajaga on see, et vahetunud on suurvõlausaldaja, kelle kavatsused võlausaldajate suhtes ei ole teada.

«Pankade puhul oli vähemalt arusaadav, et nad ei soovi piimasektoris pikalt viibida vaid nad keskenduvad oma põhitegevusele,» märkis Soraineni vandeadvokaat. Ka ütles ta, et Tere ümber seni toimunu on tõsine mõttekoht ka seadusandjale, kuna saneerimisseadus tuleb kriitilise pilguga üle vaadata, sest seadus ei tohiks võimaldada olukorda, kus toimuvad vaidlused väga formaalsete küsimuste üle.

