Elutööpreemia võitnud kalatööstur: võidelge oma firma eest, mitte teiste vastu

Vetevool on pärast auhinna saamist endiselt liigutatud. «Ma isegi ei mäleta, mis ma oma auhinnakõnes rääkisin. Lihtsalt rääkisin midagi,» ütles ta. Praegu on Vetevool tagasi tööl ja pakib kalalaadungit, mis läheb peagi Jaapanisse. Õnnitlusi ja kingitusi tuleb endiselt palju, telefon on pidevalt punane.

«Jõle raske on ütelda, mis selle auhinna tõi. Ma arvan, et töökus, visadus ja ausus, mida olen alati äri tegemisel järginud,» rääkis ta. Vetevoolu jaoks on töö ja hobi niivõrd läbi põimunud, et pole võimalik aru saada, kust üks algab ja teine lõpeb. «Näiteks eile enne auhinnagalat käisin mere peal. See aitab mul vaimselt puhata, et mõistus oleks erk ja et ma poleks väsinud.»

Kuigi Vetevool on terve elu kalasektoris tegutsenud, on mees endiselt suur kalasõber. «Iga minu hommik algab kahe kalavõileivaga. Kaks viilu Jassi leiba, mis on kaetud kalaga. Mu magu on sellega harjunud.» Kui on ärilõunad, tellib ta alati kala. «Kõik küsivad, et kas kala ei ole ära tüüdanud. Ei ole. Kala on seda väärt, et teda süüa.»

Mis on Mati Vetevoolu soovitus ettevõtjatele, mida võiks silmas pidada? Ta on veendunud, et tuleb võidelda oma firma eest, mitte teiste vastu. «Sellega ei jõua kuhugi, kui kogu energia kulub teiste vastu võitlemisele. Tuleb mõelda, mida ise saab hästi ja paremini teha. See muudab Eesti riiki tunduvalt sõbralikumaks, ausamaks ja inimväärsemaks,» leidis ta.

Mati Vetevoolule kuulub Eesti suurim kalatöötlusfirma M.V.Wool AS. Firma põhitegevusalaks on värske ja külmutatud kala tootmine ning müümine, põhitegevuse kõrvalt tegeletakse ka muude erinevate kalatoodetega. Ettevõtte 2015. aasta käive oli 18,2 miljonit eurot ja kasum 363 011 eurot.

Elutööpreemiaga tõstab Ernst & Young esile neid teotahtelisi ja inspireerivaid ettevõtjaid, kes on andnud Eesti majanduse arengusse pikaajalise panuse. Elutööpreemia andis üle rahandusminister Sven Sester.