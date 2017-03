Eesti eksport Hiina tegi mullu suure hüppe

«Ettevõtjate huvi Hiina suunal on järk-järgult tõusnud,» ütles Kaubandus-Tööstuskoja eksporditeenuste koordinaator Liisi Kirschenberg, lisades, et positiivne on ka Hiina ettevõtjate kasvav huvi teha koostööd Euroopa riikide, sealhulgas Eesti ettevõtetega.

«Samuti on erinevad riikidevahelised lepingud ja protokollid, kas siis juba allkirjastatud või need mis peagi allkirjad saavad, lihtsustamas näiteks toidusektori toodete eksporti Hiina,» märkis Kirschenberg.

Näiteks 2016. aastal eksportisid Eesti ettevõtted Hiinasse kaupu 168,4 miljoni euro eest, mis on viimase viia aasta kõrgeim tase. Kirschenbergi sõnul võiks Hiina turule sisenemist iseloomustada lausega: «Kõik on võimalik, kuid mitte miski pole lihtne».

Ta rõhutas, et enne Hiina turule sisenemist peavad ettevõtted tegema väga põhjaliku eeltöö. «Hiina puhul võiks veel eraldi välja tuua selle, et oma kaubamärgi ja firmanime kaitsmisele peab mõtlema juba enne seda, kui partnereid otsima hakatakse.»

Samas on tema sõnul Eesti ettevõtjate teadlikkus selles osas juba kasvanud, mis on kindlasti üks positiivsemaid muutusi. «Lisaks võiks välja tuua selle, et järjest rohkem ettevõtjaid on palganud endale Hiinas kohapeal esindajad, kes nende toodete müügiga seal aktiivselt tegelevad, sest seal turul kaugtööga edu ei saavuta.»

Möödunud aastal alustasid Hiinasse müüki näiteks Saare Erek AS, Erply ja Värska Vesi.