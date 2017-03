Leedo tunnistab: Elb-Link on maksejõuetu ja kohtule esitati pankrotiavaldus

Leedo selgitas Saarte Häälele, et pankrotiavalduse esitasid 6. märtsil Cuxhaveni ringkonnakohtule Elb-Linki eestlastest juhatuse liikmed Urmas Treiel ja Gren Noormets.

Leedo sõnul ei suutnud Elb-Link enam täita oma rahalisi kohustusi Saaremaa Laevakompanii ees ja seetõttu ei nähtud olukorra lahendamiseks muid võimalusi.

Pankrotiavalduse esitamisest hoolimata käivad Leedo andmetel läbirääkimised Elbel laevaliikluse taastamiseks.«Laevad (Grete ja Anne-Marie – toim) pole kuskile läinud, ehkki nende vastu on palju huvi tuntud, eelistatakse, et liiklus Elbel jätkuks, kuna kõik on sellest väga huvitatud,» kinnitas ta.

Põhja-Saksamaa ringhääling NDR teatas, et Elb-Linki käsi ei käinud hästi, eelmise aasta juuli lõpu seisuga oli firma saanud 1,4 miljonit eurot kahjumit.

Parvlaevad Saaremaa ja Muhumaa lahkusid 2015. suvel mandri ja Lääne-Eesti saarte vaheliselt liinilt ja asusid augusti lõpus teenindama Elbe suudmes asuvat Brunsbütteli-Cuxhaveni liini.