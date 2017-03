Korb alustas viimaks Arsenali kinnistu müügi uurimist

Jaanuari alguses kirjutas Äripäev, kuidas Riigi Kinnisvara AS (RKAS) müüs 2012. aastal Arsenali keskuse kinnistu 1,52 miljoni euroga ettevõttele, kus oli aastaid avalikkusele teadmata optsioon ettevõtjal ja Reformierakonna liikmel Rain Rosimannusel. Samal ajal juhtis RKASi nõukogu hilisem peaminister reformierakondlane Taavi Rõivas.

Arsenali keskuse kinnistu enampakkumise perioodi pikkus, kinnistu lõplik hind ja võimalik poliitiline korruptsioon nende asjade taga tekitasid küsimusi nii ajakirjanduses kui ka riigikogu korruptsioonivastase erikomisjonis, kes seda teemat uurima hakkas.

Kahtlused tekkisid ka riigihalduse minister Mihhail Korbil, kes ütles juba jaanuari lõpus, et Arsenali keskuse kinnistu müügiprotsess on heitnud varju RKASi tegevuse seaduslikkusele.

"Peamine küsimus on, kas Arsenali keskuse müügiprotsess oli tavapärane, aus ja õiglane, mitte kellegi ärihuvides. Lasen läbi viia erikontrolli, et välja selgitada, kas RKAS-i tegevus kinnisvara müümisel, peaasjalikult Arsenali keskuse müük, on olnud seadusega kooskõlas," lisas minister.

Neljapäeval välja kuulutatud hanke eesmärk ongi leida erikontrolli läbiviija, kes peab hindama, kas RKAS on Arsenali keskuse kinnistud müünud seaduslikult, läbipaistvalt ja vastavalt võõrandamist reguleerivatele õigusaktidele ja siseprotseduuridele.

Lisaks peab erikontrollist selguma, kas Arsenali kinnistu võõrandati RKASi jaoks kõige kasulikumal viisil ja kas rakendati meetmeid, mis võimaldasid vältida huvide konflikti ning ennetada korruptsioonikuritegusid.

Lisaks Arsenali kinnistule hõlmab erikontroll ka endise Murru vangla territooriumi, Suur-Sõjamäe jäätmehoidlat, endist Mereakadeemia õppehoonet ja ühiselamut, endist piirivalvekordinit ning endist Harku naistevanglat.

Hanke pakkumuste esitamise tähtaeg on 21. märtsi hommik. Hankelepingu kestus on kolm kuud.