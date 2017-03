Galerii: Eesti esimese meretuulepargi vastaste turmtuli jätkus ka Tallinna arutelul

Keskkonnaministeeriumis toimunud KMH aruande avalikul arutelul märkis seda modereerinud Aivar Viidik juba ürituse alguses, et paljud saalis olijad osalesid juba ka eile Hiiumaal toimunud arutelul.

Enne aga, kui endine Maalehe peatoimetaja ja pikaaegne Hiiumaa elanik Aivar Viidik sai aruande avalikustamise avada, jõudsid meretuulepargi vastased seada kahtluse alla tema õiguse üldse rahva ees selles küsimuses seista. «Ma olen seal kogu oma teadliku elu elanud, olnud seal ka elanike registris, olen seal alati olnud valijate registris, maksnud kõik oma maksud sinna ja elan seal ka praegu - ma loodan, et see põhjendus on piisav,» lausus ta põhjenduseks. «Ja kas te seisate ka Hiiumaa looduse eest? Käsi südamel?» jätkasid küsijad. «Loomulikult! Selleks ma siin olen,» vastas Viidik, asetades kätte südame kohale. «Palun! Võin ka teise panna,» lisas ta. «Ei usu,» oli seepeale kommentaar projektivastaste hulgast.

Pärast ligi tunnist KHM aruande tutvustamist oli saalis olijatel võimalus küsimusi esitada, neist häälekamad olid just projektivastased.

Esmalt tundsid kohaliku kogukonna esindajad muret piiriülese mõju osa puudumise pärast, mis aga on eraldi Soomes koostamisel. Samas märkisid KMH koostajad, et nende hinnang on, et piiriülene keskkonnamõju projektil puudub.

Sukeldujate esindaja Sander Kiviselg juhtis tähelepanu aga sellele, et KMH aruande koostamisel ei ole arvestatud arheoloogiliste leidudega, mis võivad tähendada nii laevavrakke kui merepõhjas leiduda võivaid miine. Aruande koostajad lubasid selles osas aruannet täiendada.

Tuulepargi arendaja AS Nelja Energia soovib Hiiumaast põhja poole asuvasse piirkonda rajada avamere tuulepargi võimsusega 700 kuni 1100 megavatti ehk 100 kuni 160 tuulikut. Tuulikute omavaheline kaugus on ligikaudu üks kilomeeter. Tuulikute nimivõimsus on neli kuni seitse megavatti, masti kõrgus 100-105 meetrit ja rootori diameeter 130-164 meetrit.

Keskkonnaministeerium algatas Loode-Eesti meretuulepargi keskkonnamõju hindamise (KMH) 2006. aastal arendaja esitatud vee erikasutusloa taotluse alusel. Keskkonnaministeerium kiitis KMH programmi heaks 2010. aasta mais.

Ajavahemikul 2007-2010 teostati KMH raames baasuuringud, et saada teavet projekti- ja selle lähiala keskkonnaseisundi kohta.